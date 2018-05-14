14:50 | Хоккей — КХЛ

Борис Михайлов: "Арена в "Парке легенд" - не собственность "Спартака"

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Двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал переезд армейцев на арену в "Парке легенд" и соседство с базирующимися там спартаковцами. Он отметил, что указанный стадион не является собственостью красно-белых.

– Эта арена – не собственность "Спартака", – отметил Михайлов. – Наш клуб заключил соглашение. Они такие же арендаторы, как и мы.

– Среди болельщиков поднялась волна недовольства.

– К болельщикам отношусь с уважением, но переезд происходит для их удобства. В КХЛ давно рекомендовали нам переехать во дворец большей вместимости. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В следующем сезоне ЦСКА и "Спартак" будут играть в "Парке легенд", "Динамо", скорее всего, переедет в "Лужники" //
Игорь Есмантович: "Соседство со "Спартаком" будет смущать, но мы переезжаем ради болельщиков" //
Борис Майоров: "Спартак" делил арену с "Динамо", почему не сможет с ЦСКА?"

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Igocha

да у цска итак никто не ходит

15:02

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