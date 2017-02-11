Борис Майоров: "Я против того "общения", которое было у "Спартака" с болельщиками"

Вице-президент ФХР Борис Майоров заявил, что ему очень понравился новый формат Матча звезд КХЛ. Также руководитель отметил, что не видит смысла лезть в работу тренерского штаба "Спартака" и проводить "общение" с игроками, как это делали болельщики красно-белых.
– Матч звезд КХЛ смотрели?
– Не только смотрел, но и был в Уфе, – цитирует сайт КХЛ Майорова. – Очень хорошие впечатления. Все было просто здорово организовано. Целая неделя хоккея – молодежный, взрослый, женский. Мне понравился и формат Матча звезд, и мастер-шоу с новыми задумками. Хоккейный биатлон – просто великолепно. Одним словом – самые приятные ощущения я испытал, находясь в Уфе.
– В нынешнем сезоне "Спартаку" снова не удалось попасть в плей-офф. Не было ли у вас желания по ходу сезона поговорить с игроками, тренерами, посоветовать что-то?
– Нет. И вообще я принципиально против таких вещей. Как, впрочем, и того "общения", которое недавно было с командой у болельщиков. Я отлично знаю особенности тренерской работы. Знаю, что никакой тренер не приветствует, когда в его дела вмешиваются посторонние. Даже если это коллеги. В лучшем случае он просто выслушает твое мнение. В свое время, будучи президентом "Спартака", я пытался что-то подсказать. Но это никакого действия не возымело. Поэтому ни с тренерами, ни с командой я не общался и делать этого не собираюсь.
анти-шпрота
"Никакой тренер" - исчерпывающая характеристика этого недоразумения, которое хоть и пришло на чужое пепелище, но при этом само старательно старалось зацепиться за него в течение половины сезона (приличный человек на его месте ИМХО просто отказался бы от работы с этим отстоем титовско-жамноским). Очень надеюсь, что в новом сезоне ничего из нынешнего в Спартаке не останется - начиная с рыжего недоделка-манагера и кончая последним свенским недоделком в рамке. В противном случае предпочту, чтобы Спартак вообще прекратил свое существование, как недостойный своего названия и славы предшествующих поколений!
14:46