Борис Майоров: "Сейчас на телевидении не горят желанием приглашать возрастных людей"

Вице-президент ФХР Борис Майоров заявил, что больше не планирует работать комментатором или экспертом на телевидении. Руководитель отметил, что у него выработался особый ритм жизни, который не собирается нарушать новой работой.
– Вас не слышно в эфире. Эта страница биографии закрыта?
– Думаю, что да, – цитирует сайт КХЛ Майорова. – Иногда меня приглашают в качестве эксперта, но в нынешнем сезоне ни разу в студии не был. Не хотелось бы прийти на пять минут, из которых четыре займет ведущий. Я о хоккее готов говорить долго и серьезно.
– Ну а в качестве комментатора готовы вернуться?
– Нет. И желания не испытываю, и есть уже особый ритм жизни, нарушать который не собираюсь.
– Сейчас довольно много телепроектов, не только спортивных. Не зовут вас туда?
– Нет. Если позовут – надо смотреть, что за тема, что за формат. Но насколько я вижу, сейчас на телевидении не горят желанием приглашать возрастных людей для сотрудничества.
spetrov
Эти комментарии, уже, не слушаешь, а воспринимаешь как досадную помеху. --- К сожалению, в большинстве случаев им енно так. Почти всегда отключаю комментарий.
12:05
PitersS
Им на ТВ теперь нужны балаболы, которые словами строчат, как автоматы-без мысли и знания вопроса. Эти комментарии, уже, не слушаешь, а воспринимаешь как досадную помеху. Тупеет Россия и экспертами всего становятся, как раз, такие, вот, балаболы..
11:33
spetrov
А зря. Майоровы - хорошие комиментаторы. Были. Сейчас, к сожалению, только один из братьев остался.
11:25