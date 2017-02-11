Борис Майоров: "Сейчас на телевидении не горят желанием приглашать возрастных людей"

Вице-президент ФХР Борис Майоров заявил, что больше не планирует работать комментатором или экспертом на телевидении. Руководитель отметил, что у него выработался особый ритм жизни, который не собирается нарушать новой работой.

– Вас не слышно в эфире. Эта страница биографии закрыта?

– Думаю, что да, – цитирует сайт КХЛ Майорова. – Иногда меня приглашают в качестве эксперта, но в нынешнем сезоне ни разу в студии не был. Не хотелось бы прийти на пять минут, из которых четыре займет ведущий. Я о хоккее готов говорить долго и серьезно.

– Ну а в качестве комментатора готовы вернуться?

– Нет. И желания не испытываю, и есть уже особый ритм жизни, нарушать который не собираюсь.

– Сейчас довольно много телепроектов, не только спортивных. Не зовут вас туда?

– Нет. Если позовут – надо смотреть, что за тема, что за формат. Но насколько я вижу, сейчас на телевидении не горят желанием приглашать возрастных людей для сотрудничества.