10:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Борис Майоров: "Сейчас на телевидении не горят желанием приглашать возрастных людей"

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Вице-президент ФХР Борис Майоров заявил, что больше не планирует работать комментатором или экспертом на телевидении. Руководитель отметил, что у него выработался особый ритм жизни, который не собирается нарушать новой работой.

– Вас не слышно в эфире. Эта страница биографии закрыта?

– Думаю, что да, – цитирует сайт КХЛ Майорова. – Иногда меня приглашают в качестве эксперта, но в нынешнем сезоне ни разу в студии не был. Не хотелось бы прийти на пять минут, из которых четыре займет ведущий. Я о хоккее готов говорить долго и серьезно.

– Ну а в качестве комментатора готовы вернуться?

– Нет. И желания не испытываю, и есть уже особый ритм жизни, нарушать который не собираюсь.

– Сейчас довольно много телепроектов, не только спортивных. Не зовут вас туда?

– Нет. Если позовут – надо смотреть, что за тема, что за формат. Но насколько я вижу, сейчас на телевидении не горят желанием приглашать возрастных людей для сотрудничества.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/02/11/339050.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Эти комментарии, уже, не слушаешь, а воспринимаешь как досадную помеху. --- К сожалению, в большинстве случаев им енно так. Почти всегда отключаю комментарий.

12:05

PitersS

Им на ТВ теперь нужны балаболы, которые словами строчат, как автоматы-без мысли и знания вопроса. Эти комментарии, уже, не слушаешь, а воспринимаешь как досадную помеху. Тупеет Россия и экспертами всего становятся, как раз, такие, вот, балаболы..

11:33

spetrov

А зря. Майоровы - хорошие комиментаторы. Были. Сейчас, к сожалению, только один из братьев остался.

11:25

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