Болельщиков "Нефтехимика" перед матчем с "Витязем" ждут концерт и жареные бараны

3 сентября "Нефтехимик" проведет первый матч сезона в КХЛ против "Витязя". Хозяева обещают насыщенную программу перед игрой.

Как сообщает официальный сайт клуба, на площади перед Ледовым дворцом за два часа до начала хоккейного поединка стартуют массовые гуляния. На арене же пройдет традиционное предматчевое шоу.

Кроме того, болельщиков угостят мясом зажаренных на вертелах баранов возле "Нефтехим Арены". Матч "Нефтехимик" - "Витязь" начнется в 19.00 по московскому времени.