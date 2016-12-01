Болельщики выберут название для домашней арены "Адмирала"

Новое название домашней арены "Адмирала" будут выбирать болельщики народным голосованием. При этом отмечается, что решение о смене названия не принято и обсуждать его преждевременно. Напомним, что концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена" был построен и сдан в эксплуатацию в 2013 году. В течение всего периода его работы возникали различные дискуссии о целесообразности такого названия.

– У нас есть опыт народного голосования – вместе с болельщиками мы выбирали название для молодежной команды и считаем этот опыт успешным, – говорится в сообщении на официальном сайте. – Варианты новых названий наравне с привычным "Фетисов Арена" будут представлены болельщикам и жителям города. Каждый желающий сможет поддержать и свой вариант названия. Заверяем: на сегодняшний день решения о смене названия арены не принято, поэтому говорить о каком-то конкретном названии преждевременно. Как бы то ни было, новое название ледовой арены будут выбирать болельщики.