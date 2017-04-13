Болельщики сразятся с хоккеистами "Спартака" в NHL

15 апреля пройдет второй в истории "Красно-белый турнир" в NHL17, в котором болельщики "Спартака" сразятся между собой, а также с хоккеистами столичного клуба. Битва на игровых консолях состоится в одном из столичных пабов, начало в 12:00.

В соревновании примут участие как профессиональные спортсмены, так и самые преданные болельщики красно-белых. Приоритет при формировании команды участников был отдан владельцам сезонных абонементов. Главный приз "Красно-белого турнира" – игровая приставка последнего поколения. Также лучшие игроки станут обладателями различных игр, сувениров с символикой "Спартака" и сертификатов от спонсоров. Для всех зрителей клуб приготовил отличную развлекательную программу.

В прошлом сезоне главный приз выиграл нападающий МХК "Спартак" Михаил Жолобов. Он сразится в NHL17 и в ближайшую субботу.