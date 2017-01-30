Болельщики "Салавата Юлаева" обсудили с командой серию поражений, достигшую семи матчей

Болельщики "Салавата Юлаева", потерпевшего седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, после проигранного матча с "Северсталью" (2:3 ОТ) встретили команду в аэропорту Уфы, чтобы обсудить затянувшуюся серию неудач. Видео разговора поклонников уфимского хоккея с игроками и тренерским штабом команды появилось в твиттере "Салавата Юлаева".

Главный тренер уфимцев Игорь Захаркин в ответ на вопрос болельщиков о том, понимает ли команда, что может не попасть в плей-офф, пообещал, что игроки и тренерский штаб сделают все возможное, чтобы в оставшихся матчах регулярки прервать серию поражений и порадовать фанатов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" 1 февраля в Уфе сыграет с лидером турнира - СКА.