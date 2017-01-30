11:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Болельщики "Салавата Юлаева" обсудили с командой серию поражений, достигшую семи матчей

0
0
0

Болельщики "Салавата Юлаева", потерпевшего седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, после проигранного матча с "Северсталью" (2:3 ОТ) встретили команду в аэропорту Уфы, чтобы обсудить затянувшуюся серию неудач. Видео разговора поклонников уфимского хоккея с игроками и тренерским штабом команды появилось в твиттере "Салавата Юлаева".

Главный тренер уфимцев Игорь Захаркин в ответ на вопрос болельщиков о том, понимает ли команда, что может не попасть в плей-офф, пообещал, что игроки и тренерский штаб сделают все возможное, чтобы в оставшихся матчах регулярки прервать серию поражений и порадовать фанатов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" 1 февраля в Уфе сыграет с лидером турнира - СКА

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ