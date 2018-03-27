16:22 | Хоккей — КХЛ

Болельщики "Салавата" подготовили баннер "Кемерово, скорбим с вами" к игре с "Трактором"


Болельщики "Салавата Юлаева" подготовили баннер "Кемерово, скорбим с вами" к седьмой игре серии плей-офф КХЛ против "Трактора", информирует "Р-Спорт". Седьмой матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ начнется с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове.

В воскресенье в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, который, по последним данным, унес жизни 64 человек.

Баннер "Кемерово, скорбим с вами" будет вывешен на фан-секторе уфимского клуба.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180327/1134674941.html

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