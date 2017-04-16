Болельщики "Магнитки" устроили потасовку с полицией из-за баннера про арбитров

В конце пятого матча финальной серии между магнитогорским "Металлургом" и СКА (3:5) болельщики хозяев устроили потасовку на трибунах, сообщает "Р-Спорт". Благодаря этой победе армейский клуб завоевал Кубок Гагарина (4-1 в серии).

Поклонники "Магнитки" столкнулись с полицией из-за болельщика, который держал баннер про арбитров. Он отказался его убирать, за что стражи порядка собирались вывести зрителя с трибун. За болельщика вступились другие фанаты "Магнитки", что переросло в потасовку.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА