18:31 | ХОККЕЙ — КХЛ

Болельщики "Магнитки" устроили потасовку с полицией из-за баннера про арбитров

0
0
0
0
2

В конце пятого матча финальной серии между магнитогорским "Металлургом" и СКА (3:5) болельщики хозяев устроили потасовку на трибунах, сообщает "Р-Спорт". Благодаря этой победе армейский клуб завоевал Кубок Гагарина (4-1 в серии).

Поклонники "Магнитки" столкнулись с полицией из-за болельщика, который держал баннер про арбитров. Он отказался его убирать, за что стражи порядка собирались вывести зрителя с трибун. За болельщика вступились другие фанаты "Магнитки", что переросло в потасовку.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170416/1119174429.html

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Инкогнито Ижевск

Смех Лаврова

19:45

Angeldust

в команде пятого матча?

18:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...