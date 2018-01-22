Болельщики "Лады" попросили и.о. губернатора Самарской области сменить руководство клуба

Болельщики "Лады" обратились к исполняющему обязательства губернатора Самарской области Дмитрию Азарову. Поклонники команды из Тольятти отмечают, что региональный министр спорта Дмитрий Шляхтин не обращает внимания на на бездарные действия руководства клуба.

"На протяжении 4 сезонов при не самом худшем в лиге финансировании "Лада" занимает предпоследние места в чемпионате. За это время руководством команды успешно освоено 4 бюджета по 650-700 миллионов рублей в сезон, но результат один и тот же. Это говорит исключительно о бездарном руководстве клуба и его неспособности и нежелании изменить ситуацию.

...Если подходить объективно к оценке ситуации в клубе, то видно, что в команду были изначально набраны игроки, которых брать не следовало. Это или ветераны, которые уже заканчивают карьеру, и пришли "досидеть" до конца сезона (Маленьких, Скороходов и пр.) или откровенно не играющие и не мотивированные хоккеисты.

...Нам горько от того, что некогда великий клуб стал постоянным аутсайдером в российском хоккее. И беда в клубе не только с командой мастеров, но и с юношеской, а также с детской школой.

На сегодняшний день в КХЛ принято пока предварительное решение об исключении "Лады" из КХЛ и переводе ее в ВХЛ. И Вдовин (Генеральный директор "Лады" Владимир Вдовин. - Прим. "СЭ") до сих пор никак не отреагировал на это решение лиги, тогда как он должен первым начать предпринимать попытки сохранения клуба в элите хоккея или хотя бы предлагать решения.

Мы считаем своим долгом донести до сведения руководства области данную проблему, и ждем Вашего отклика. Мы уверены, что совместными усилиями исправить ситуацию.

Болельщики не намерены отсиживаться молча и ждать, когда "Ладу" при данном руководстве спишут в утиль. Мы просим сменить руководство клуба".

После 53 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2017/18 "Лада" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды из Тольятти 47 очков.