Болельщики "Давоса" довольны работой Витолиньша

Болельщики "Давоса" довольны назначением бывшего старшего тренера сборной России Харийса Витолиньша и его работой на посту главного тренера команды. Об этом сообщил исполнительный директор "Давоса" Марк Джианола.

Витолиньш возглавил "Давос" 20 декабря 2018 года. Под его руководством команда провела девять матчей в чемпионате Швейцарии и одержала четыре победы при пяти поражениях.

- У нас был один тренер (Арно дель Курто) 22 года, мы хотели чего-то нового, - цитирует ТАСС Джианолу. - Витолиньш - опытный специалист, работал на уровне сборных и в "Динамо". Он знает менталитет швейцарских игроков, это был лучший вариант на данный момент. Он хочет наладить игру в обороне, с которой у нас были проблемы, перезагрузить нашу организацию.

Он пообщался с болельщиками, им понравилось, они счастливы. В последних двух играх мы победили, в Кубке Шпенглера были в полуфинале - все хорошо. В Швейцарии нет российских игроков, но их уровень высок, почему бы им не появиться.