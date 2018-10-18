20:00 | Хоккей — КХЛ

Болельщики "Ак Барса" вывесили баннер в честь погибших в Керчи

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В эти минуты в Казани проходит игра регулярного чемпионата КХЛ между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым". Болельщики хозяев посвятили баннер в честь погибших во время вчерашней трагедии в Крыму. По последним данным, в результате взрыва в политехническом колледже Керчи погибли 20 человек, еще 50 пострадали. 

 

- Керчь, скорбим, - говорится на баннере болельщиков "Ак Барса".

Отметим, что все игры сегодняшнего дня КХЛ начались с минуты молчания в память о погибших в Керчи.

Накануне в политехническом колледже Керчи взорвалась бомба, начиненная металлическими деталями. Затем по ученикам и преподавателям нападавший открыл огонь из ружья. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже переквалифицированное на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

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