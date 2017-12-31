Болельщик "Югры" получил путевку на Матч звезд КХЛ из-за отстутствия шенгенской визы

"Югра"​ подвела итоги розгрыша поездки в Ригу на матч с местным "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Для получения путевки нужно было до Нового года посетить не менее 20 домашних матчей "Югры" и сохранить билеты. Итоги были подведены в перерыве матча с "Нефтехимиком" 27 декабря. Обладателем путевки стал наш болельщик Денис Нургалеев.

Однако у фаната возникла проблема – из-за отсутствия шенгенской визы он не сможет поехать в Латвию. Вместо этого ему предложили посетить Матч звезд КХЛ-2018, который пройдет в Астане.