18:42 | Хоккей — КХЛ

Болельщик "Авангарда" на мотоцикле доехал из Омска в Балашиху

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Болельщик "Авангарда" на мотоцикле приехал из Омска в Балашиху, где в этом сезоне базируется омский клуб. 

Каких-то 4853 км, 347 литров топлива и я у цели! Новая Голда прошла боевое крещение! Сделано в Омске – это про нас, железных парней. Спасибо всем, кто поддерживал в пути, спасибо всем хоккейным болельщикам – вы звери! Ну здравствуй, Балашиха. Болеем за наших! - сообщается в официальном Твиттере "Авангарда".


 

Сегодня "Авангард" сыграет с "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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