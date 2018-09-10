Болельщик "Авангарда" на мотоцикле доехал из Омска в Балашиху

Болельщик "Авангарда" на мотоцикле приехал из Омска в Балашиху, где в этом сезоне базируется омский клуб.
- Каких-то 4853 км, 347 литров топлива и я у цели! Новая Голда прошла боевое крещение! Сделано в Омске – это про нас, железных парней. Спасибо всем, кто поддерживал в пути, спасибо всем хоккейным болельщикам – вы звери! Ну здравствуй, Балашиха. Болеем за наших! - сообщается в официальном Твиттере "Авангарда".
💬 Каких-то 4853 км, 347 литров топлива и я у цели! Новая Голда прошла боевое крещение! Сделано в Омске – это про нас, железных парней. Спасибо всем, кто поддерживал в пути, спасибо всем хоккейным болельщикам – вы звери! Ну здравствуй, Балашиха. Болеем за наших! pic.twitter.com/qYM8xMs9pz– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 10 сентября 2018 г.
Ого! 🏍– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 10 сентября 2018 г.
Кирилл Хариби приехал! Просто похлопаем 👏👏👏#АВГНХК pic.twitter.com/pQVkiP0Kwy
Сегодня "Авангард" сыграет с "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата КХЛ.