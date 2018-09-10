Болельщик "Авангарда" на мотоцикле доехал из Омска в Балашиху

Болельщик "Авангарда" на мотоцикле приехал из Омска в Балашиху, где в этом сезоне базируется омский клуб.

- Каких-то 4853 км, 347 литров топлива и я у цели! Новая Голда прошла боевое крещение! Сделано в Омске – это про нас, железных парней. Спасибо всем, кто поддерживал в пути, спасибо всем хоккейным болельщикам – вы звери! Ну здравствуй, Балашиха. Болеем за наших! - сообщается в официальном Твиттере "Авангарда".

💬 Каких-то 4853 км, 347 литров топлива и я у цели! Новая Голда прошла боевое крещение! Сделано в Омске – это про нас, железных парней. Спасибо всем, кто поддерживал в пути, спасибо всем хоккейным болельщикам – вы звери! Ну здравствуй, Балашиха. Болеем за наших! pic.twitter.com/qYM8xMs9pz – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 10 сентября 2018 г. Ого! 🏍



Кирилл Хариби приехал! Просто похлопаем 👏👏👏#АВГНХК pic.twitter.com/pQVkiP0Kwy – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 10 сентября 2018 г.



Сегодня "Авангард" сыграет с "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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