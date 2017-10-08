Болельщик "Адмирала" уснул во время матча с "Магниткой". Видео

Один из болельщиков "Адмирала" заснул во время 3-го периода матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (1:3). Для дальневосточников это поражение стало вторым кряду.

Напомним, что 4 октября "Адмирал" установил личный антирекорд посещаемости за время выступлений в КХЛ - встречу команды из Владивостока против "Трактора" (3:2 ОТ) посетили 2882 зрителя.

В КХЛ - новый провал посещаемости. Что делать?

Гендир "Адмирала": "Низкая посещаемость матчей связана с результатами команды и логистикой"