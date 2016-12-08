12:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

Боксер Чупраков провел мастер-класс для хоккеистов "Автомобилиста"

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Чемпион Европы во втором полулегком весе Евгений Чупраков провел тренировку для игроков "Автомобилиста", сообщает ТАСС со ссылкой на промоутерскую компанию "РМК Боксинг Промоушн". Он провел мастер-класс в зале бокса в Екатеринбурге для защитников Михала Чайковски, Николая Тимашова, Павла Турбина, а также форварда Евгения Митякина.

Боксер показал, как работать с грушей, позанимался с игроками отработкой ударов и действиями в защите. 17 декабря в Екатеринбурге Чупраков примет участие в вечере бокса, главным событием которого станет бой за звание временного чемпиона WBC в тяжелом весе между Бермейном Стиверном и Александром Поветкиным.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3852672

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