Богдан Киселевич: "В этом сезоне чемпионат КХЛ будет интереснее"

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич в интервью "СЭ" отметил, что новый чемпионат КХЛ будет интереснее предыдущего.

– В прошлом году доминирование СКА и ЦСКА бросалось в глаза.

– В России, если у тебя есть поддержка государства или бизнеса, набираешь команду на рынке по своему усмотрению. Но в "Северстали" ситуация иная, команда комплектуется по остаточному принципу. Приходится крутиться, вертеться и находить баланс. Хорошо, когда людям хочется большего. Мы это должны доносить, чтобы приходить к системе, когда болельщики платят за хоккей и получают то, что хотят видеть. Ведь и сейчас лига старается, чтобы бизнес-составляющая была больше, и клубы хоть на чем-то зарабатывали. Представляете, как со временем повысится уровень ответственности у игрока. Обычный болельщик может сказать тебе в баре или в ресторане, что надо идти домой и держать себя в форме. Он заплатил, сходил на матч, а ты привез пару шайб и получил "-2".

– Но в КХЛ лучшие игроки сосредоточены в трех-четырех клубах.

– За нами будет следующее поколение, поэтому надо стремиться к лучшему. Мне кажется, что ситуация меняется. Следующий сезон КХЛ видится более непредсказуемым. Уехали игроки в Северную Америку из СКА и ЦСКА. Усилился "Авангард", "Магнитка" пригласила нового тренера и новичков. Я буду теперь смотреть за КХЛ со стороны, но, кажется, будет интереснее. Количество претендентов увеличилось до 7-8 клубов. В прошлом году их было четыре. (Михаил ЗИСЛИС)

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