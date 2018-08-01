Богдан Киселевич: "Случившееся с "Ареной Омск" – жесть"

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич в интервью "СЭ" отметил, что ситуация с "Ареной Омск" это жесть. Арена нуждается в срочной реконструкции, реальна угроза ее обрушения. Омский клуб до 15 августа должен предоставить КХЛ договор со спортивным сооружением о проведении домашних матчей сезона-2018/19.

– "Авангард" вот без домашней арены остался.

– Пускай пока в ЦСКА поиграет. А если серьезно, омская ситуация – жесть. Для нового руководства это большая подстава. Вода, как говорится, камень точит, все было прикрыто ширмой, а как только ее сняли, то увидели, насколько ужасно положение дел. (Михаил ЗИСЛИС)

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