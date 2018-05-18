Богдан Киселевич: "Нет смысла ехать в НХЛ на сезон, чтобы через год вернуться"

Защитник сборной России Богдан Киселевич признался, что пока не думал о том, где продолжит карьеру. Контракт игрока с ЦСКА истек 30 апреля.

– Пока не было времени и возможности посмотреть, какие есть варианты в НХЛ, подумать и определиться, – цитирует "Р-Спорт" Киселевича. – Олимпиада, плей-офф КХЛ, чемпионат мира… сейчас приеду домой, сядем с семьей и решим. Но ехать в НХЛ на сезон, чтобы через год вернуться – так я точно не хочу, смысла нет в этом.