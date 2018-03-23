Богдан Киселевич: "Не знали ни о каких рекордах, надо было просто забивать"

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич заявил, что не знал об исторической важности пятого матча полуфинальной серии КХЛ против "Йокерита" (1:2 5 ОТ). Напомним, что в этой встрече был установлен рекорд КХЛ по продолжительности матча - победную шайбу гости забросили на 143-й минуте.

- Я спокойно отнесся к тому, что мы играли так долго. - сказал Киселевич. - Нам надо было просто забивать. Нельзя сказать, что мы сильно устали, мы готовились к таким матчам. Ни о каких рекордах мы не знали, ничего такое не обсуждали. (Алексей ШЕВЧЕНКО)