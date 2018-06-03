Богдан Киселевич: "Хочу сказать большое спасибо системе ЦСКА. Это четыре великие буквы"

Новичок "Флориды" защитник Богдан Киселевич поблагодарил ЦСКА за проведенное в нем время. Напомним, что 28-летний россиянин подписал с "Пантерз" однолетний контракт.

- Хочу сказать большое спасибо системе ЦСКА. Это четыре великие буквы, - цитирует Киселевича официальный сайт ЦСКА. - Большая спортивная семья. Товарищи по команде с которыми я играл. Тренеры, оказавшие огромное влияние на мое развитие не только на льду, но и вне площадки. Руководство, которое пригласило в команду и доверяло. Мужики в раздевалке: администраторы, сервисмены, массажисты и доктора. Люди, чей каждодневный труд всегда остаётся в тени. И самое главное – это наши болельщики. Весь дворец и особенно фанатский сектор! Они сопровождали нас на дома и на выездах. Болели всей душой в моменты побед и обидных поражений. Я всегда чувствовал энергию и поддержку! Я много раз слышал от этих людей "спасибо". Сегодня, я говорю "спасибо" вам за надежный тыл. Счастлив, что надевал красно-синие цвета.