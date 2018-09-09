Боченски забросил впервые после возвращения в хоккей

Центрфорвард "Барыса", американец, выступающий за сборную Казахстана, Брэндон Боченски в гостевом матче против "Торпедо" забросил первую шайбу после того, как решил вернуться в хоккей.

15 марта 2017 года в игре плей-офф против "Металлурга" Боченски получил сотрясение мозга. Восстановление после травмы затянулось, после чего форвард принял решение закончить профессиональную карьеру.

В нынешнем межсезонье Боченски решил возобновить карьеру и подписал новый контракт с "Барысом".

В настоящий момент Боченски с 374 очками (155+219), набранными в 371 матче, занимает 7-ю строчку общего списка бомбардиров КХЛ за 10-летнюю историю лиги.

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