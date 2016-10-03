Нападающий "Барыса" Брэндон Боченски стал лучшим иностранным снайпером в истории КХЛ. Добиться исторического достижения форвард смог в сегодняшнем матче регулярного чемпионата с "Нефтехимиком" (5:4), в котором он отметился голом. Эта шайба стала для Боченски 149-й в КХЛ. Таким образом, американец, выступающий за сборную Казахстана, обошел канадца Джеффа Плэтта (148 шайб).

Отметим, что замыкает тройку лучших иностранных снайперов КХЛ партнер Боченски по "Барысу" и сборной Казахстана Найджел Доус, имеющий в своем активе 146 голов.