Боченски продлил победную серию "Барыса"

"Барыс" вырвал победу над "Йокеритом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Брайан О'Нилл, Петер Регин и Мика Ниеми. У гостей отличились Дастин Бойд, Найджел Доус и Иван Кучин. Победную шайбу в дополнительное время забросил Брэндон Боченски.
"Йокерит" идет на девятой строчке Западной конференции, "Барыс" занимает шестое место в турнирной таблице "Востока".
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Йокерит" - "Барыс" - 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: О`Нилл - 15 (Йенсен), 2:47 - 1:0. Регин - 15 (О`Нилл, Йормакка), 12:05 - 2:0. Бойд - 6 (бол., Доус, Боченски), 15:00 - 2:1. Ниеми - 6 (мен.), 33:36 - 3:1. Доус - 34 (бол., Боченски, Даллмэн), 41:48 - 3:2. Кучин - 5 (Пушкарев), 55:42 - 3:3. Боченски - 14 (бол., Даллмэн), 62:19 - 3:4.
Вратари: Запольски - Карлссон.
Штраф: 12 - 4.
Броски: 29 (11+8+9+1) - 28 (7+7+12+2).
Судьи: Гофман, Цыплаков.