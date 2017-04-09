Боченски опроверг слухи о завершении карьеры из-за травмы

Нападающий "Барыса" и сборной Казахстана Брэндон Боченски опроверг информацию о завершении карьеры по состоянию здоровья. В конце регулярного чемпионата КХЛ хоккеист получил травму, из-за которой пропустил первый раунд плей-офф и часть второго.

– Все хорошо, три недели отдыха, провел немного времени с семьей, отвлекся, - цитирует Sports.kz Боченски. - Чувствую себя прекрасно и готов к работе.

– Консультировались с врачами в Америке?

– Да, общался с ними по паре вопросов, но все хорошо, я здоров. У меня была серьезная травма, но не настолько серьезная, чтобы завершать карьеру. Все подходят и спрашивают о моем здоровье. Чувствую себя хорошо, как будто мне снова 18! (смеется)

– Врач команды говорил о том, что травма головы – это серьезно. И важно восстановиться, как следует после такого, так?

– Определенно. Когда травмированы другие части тела, ты знаешь, что делать, чувствуешь где болит. А с головой неприятные ощущения то приходят, то уходят. Думаешь, что все хорошо, но дискомфорт вдруг неожиданно возвращается. С головой шутить нельзя.