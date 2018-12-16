Боченски начал тренироваться с "Барысом"

Капитан "Барыса" Брэндон Боченски приступил к тренировкам с командой после полученной травмы нижней части тела.

- Я вернулся и отдохнул. Восстановление идет хорошо. С нетерпением жу возвращения на лед, - цитирует Боченски пресс-служба "Барыса". - Надеюсь, что в ближайшие дни начну кататься, а после этого буду играть. Во время восстановительного периода я отдыхал и старался поддерживать верхнюю часть тела в форме. А еще я много времени проводил с детьми.

Брэндон Боченски получил травму нижней части тела 12 ноября, в матче с "Сибирью". В текущем сезоне он сыграл 25 встреч, в которых набрал 18 (9+9) очков при показателе полезности "-2".