Боченски может возобновить карьеру ради "Барыса"

Нападающий Брэндон Боченски может возобновить игровую карьеру и вернуться в "Барыс", сообщает Шайба.kz. На данный момент клуб ведет переговоры с 36-летним хоккеистом.

Хоккеист уже приступил к индивидуальным тренировкам и проведет тренировочный сбор вместе с командой. Если он может набрать необходимую форму, то вернется на лед. Также рассматривается вариант с включением Боченски в тренерский состав "Барыса".

Напомним, что он выступал за клуб с 2010 по 2017 год. За это время он провел в КХЛ 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков.