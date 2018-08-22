Бобровский поспорил с актером и бывшим участником КВН Ярушиным

Актер Станислав Ярушин в своем Инстаграме рассказал о споре с вратарем "Коламбуса" Сергеем Бобровским. Бывший участник КВН исполнит десять буллитов и утверждает, что сможет забить Бобровскому минимум две шайбы.

По условиям спора в случае победы Ярушина Бобровский следующий матч проведет в шлеме с надписью "Ярушин – the best". Если же голкипер окажется победителем спора, то Ярушин будет неделю носить майку с фотографией Бобровского и подписью "Бобровский №1".

Буллиты Ярушин будет исполнять после матча между "Трактором" и ЦСКА, который состоится 2 сентября в Челябинске.