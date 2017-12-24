Бобби Карпентер: "У "Куньлуня" есть большая проблема – после победы мы не можем настроиться на следующий матч"

Главный тренер "Куньлуня" Бобби Карпентер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (1:3) отметил, что неудачный старт встречи стоил его команде поражения. Он также добавил, что после победных игр хоккеисты не могут настроиться на следующие встречи.

– Конечно, мы хотели начать игру лучше, чем у нас это в итоге получилось. К сожалению, у нас есть большая проблема: после победы мы затем не можем как следует настроиться на следующий матч, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Карпентера. - Начинаем медленно и неудачно. Во второй половине игры мы стали действовать лучше и лучше, создавали моменты. Но в итоге неудачный старт стоил нам сегодня поражения.

"Куньлунь" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 43 матчей набрав 50 очков.