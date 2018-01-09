Бобби Карпентер: "Просили ребят сыграть по-умному. Это нам удалось"

Главный тренер "Куньлуня" Бобби Карпентер заявил, что гордится своей командой, несмотря на поражение от СКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Специалист отметил действия голкипера своей команды Магнуса Хелльберга.

– Просили ребят сыграть по-умному, провести так все 60 минут матча и это нам удалось. Еще за две минуты до конца у нас был шанс спасти игру. Наш вратарь сыграл великолепно, да и все остальные хоккеисты действовали хорошо. Горжусь нашей командой. (Сергей ЯРЕМЕНКО)