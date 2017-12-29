Бобби Карпентер: "Куньлунь" искренне верит, что у нас еще есть шансы на попадание в плей-офф"

И.о. главного тренера "Куньлуня" Бобби Карпентер после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (2:0) похвалил игру соперников. Также он отметил, что встреча складывалась непросто для обеих команд.

– Это очень большая победа для нас, потому что мы искренне верим, что у нас еще есть шансы на попадание в плей-офф, – цитирует пресс-служба "Адмирала" Карпентера. – Мы перед этим неплохо провели домашнюю серию, и сегодня очень хотели победить. При этом мы понимали, что "Адмирал" после всех изменений, с новым тренером захочет доказать, что команда способна на многое. Считаю, что им это удалось, игра была тяжелая, непростая для нас, но мы хорошо подготовились и сумели добиться победы.

"Куньлунь" находится на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, в активе команды 53 очка после 44 игр. "Амирал" с 45 очками после 46 матчей занимает 12-ю строчку.