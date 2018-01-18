Бобби Карпентер: "Горжусь работой с такой командой, как "Куньлунь"

Главный тренер "Куньлуня" Бобби Карпентер после победы над минским "Динамо" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил самоотдачу своих подопечных, и заявил, что ему не нужно говорить по этому поводу с хоккеистами.

– Без сомнения, это очень хорошая победа для нас. В очередной раз Хелльберг показал отличную игру. Команда билась от начала до конца. Конечно, сегодня было много удалений, однако наши бригады меньшинства замечательно сыграли. Поэтому я благодарен парням за усилия, которые они приложили для победы.

– Как команда, которая уже не претендует на плей-офф, находит силы бороться и показывать высококлассный хоккей?

– Наша команда борется, отдает все силы абсолютно в каждом матче. Конечно, не всегда удается по-умному сыграть, но у меня никогда не было вопросов к самоотдаче парней. Мы никогда не уделяем внимания этому компоненту, поскольку ребята без посторонней помощи понимают, что нужно выкладываться в каждом противостоянии. Горжусь работой с такой командой.