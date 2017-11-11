Боб Маккензи: "США и Канада могут заставить КХЛ отпустить игроков на Олимпиаду"

Инсайдер TSN Боб Маккензи отметил, что КХЛ отпустит игроков на Олимпиаду-2018. По его словам, Международная федерация хоккея (ИИХФ) может наложить серьезные санкции на лигу, если та все же решит не делать перерыв на Игры.

– Не хочу говорить, что это пустая угроза, но я думаю следующее, – сказал Маккензи. – У МОК сейчас не очень хорошо складываются отношения с Россией из-за допинга. Возможно, спортсменам из этой страны запретят выступать под своим флагом. КХЛ вмешалась, руководство заявило, что если россиянам запретят ехать, то они просто не сделают перерыв на Олимпиаду. В связи с этим Игры пропустят и американцы, канадцы, шведы, финны, чехи и хоккеисты из других стран.

Однако ФХР – это часть ИИХФ. ИИХФ дает разрешение федерациям выступать на Олимпиаде. Если бы я был в федерации хоккея США или Канады и мне нужны были игроки из КХЛ, я бы обратился к ИИХФ, чтобы она заставила КХЛ отпустить игроков.

ИИХФ утвердила и поддерживает участие в Олимпиаде. Поэтому КХЛ не может препятствовать поездке на Олимпиаду. Думаю, что есть серьезная угроза санкций ИИХФ по отношению к ФХР и КХЛ. Поэтому КХЛ вряд ли рискнет это сделать.