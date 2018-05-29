Боб Хартли: "Я выучил даже латышский. Следующим станет русский"

Новый главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" признался, что собирается выучить русский язык. 57-летний канадец ранее выучил латышский, когда работал со сборной Латвии.

– Языковой барьер в России зачастую актуален. Не собираетесь подучить русский язык?

– Без проблем. Меня ничего не пугает. Я даже латышский подучил – мне понравился этот язык. Сейчас я говорю на французском, английском, испанском, немецком и немного на латышском. Очевидно, что следующим станет русский. Я уже знаю несколько слов: "Большой дррруг", "Спэсибоу", "Харашоу". Когда вы приезжаете в новую страну, у вас появляется возможность узнать людей еще ближе, когда узнаешь язык. Именно это меня притягивает. Я постараюсь выучить язык как можно быстрее. Александр обещал найти мне лучшего учителя русского. В сборной Латвии мое произношение слов на их языке часто веселило ребят до или после матчей. Даже с прессой лучше ладить стали. Всегда есть варианты. В жизни вы либо находите решения, либо находите отмазки.В Омске мы построим команду на поиске решений. (Игорь ЕРОНКО)

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