22:58 | Хоккей — КХЛ

Боб Хартли: "Впервые работал с девушкой в тренерском штабе"

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Главный тренер "Авангарда" и дивизиона Чернышева Боб Хартли прокомментировал победу над дивизионом Боброва (4:3) в Матче звезд КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, что помощником Хартли была телеведущая Мария Басс.

– Все прошло на невероятном уровне, главным во всем этом было порадовать болельщиков и спонсоров. Именно таким и должен быть Матч Звезд. Победа здесь лишь первая часть для меня, крошечный шаг в сторону главной цели в Лиге. КХЛ провела невероятное мероприятие. Впервые работал с девушкой в тренерском штабе, в нашей команде все было на высшем уровне от начала и до конца, – цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/01/20/428330.html

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