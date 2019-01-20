Боб Хартли: "Впервые работал с девушкой в тренерском штабе"

Главный тренер "Авангарда" и дивизиона Чернышева Боб Хартли прокомментировал победу над дивизионом Боброва (4:3) в Матче звезд КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, что помощником Хартли была телеведущая Мария Басс.

– Все прошло на невероятном уровне, главным во всем этом было порадовать болельщиков и спонсоров. Именно таким и должен быть Матч Звезд. Победа здесь лишь первая часть для меня, крошечный шаг в сторону главной цели в Лиге. КХЛ провела невероятное мероприятие. Впервые работал с девушкой в тренерском штабе, в нашей команде все было на высшем уровне от начала и до конца, – цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

Хоккеисты и тренеры развлекали себя и народ. Почему Матчи Звезд не надо отменять