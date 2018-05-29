Боб Хартли: "Возвращение Рамо увеличивает кубковый потенциал "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли отметил, что возвращение в команду голкипера Карри Рамо поможет омичам побороться за Кубок Гагарина. Напомним, что соглашение с 31-летним финном рассчитано на один год.

– Возвращение Рамо увеличивает кубковый потенциал нашей команды, – цитирует сайт "Авангарда" Хартли. – Я отлично знаю возможности Карри еще по совместной нашей работе в "Калгари" – это психологически устойчивый голкипер, он может стабильно играть на высоком уровне, что крайне важно в жестких соревновательных условиях плей-офф. Он все отдаст для победы.