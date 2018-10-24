Боб Хартли: "Верстиг покинул Россию по личным причинам"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли рассказал о ситуации с нападающим команды Крисом Верстигом.

- Верстиг покинул Россию, вернувшись в Канаду по личным причинам. На данный момент мы не знаем, когда он вернется, и каков будет его статус, - сказал Хартли. - Мы не знаем, вернется ли он. Не могу сказать, что будет с Верстигом дальше. Нам нужно найти того, кто сможет его заменить.

Напомним, что ранее "СЭ" сообщал, что канадский форвард покинет "Авангард" по семейным обстоятельствам.

32-летний канадец, на счету которого более 600 матчей в НХЛ, присоединился к "ястребам" в начале сентября. На его счету 5 (3+2) очков в 11 играх регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-1". (Игорь Еронко)

Верстиг покинет "Авангард"