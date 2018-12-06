Боб Хартли: "У Березина больше всего желания идти на чужой пятак"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, объяснив, почему защитник Максим Березин располагается в большинстве на чужом пятаке.

– ЦСКА сыграл очень хорошо, – заявил Хартли. – И мне жаль моих игроков, потому что, на мой взгляд, мы сыграли один из лучших матчей в сезоне. ЦСКА повел в большинстве, забросил две шайбы, но "Авнагард" не сдался, не выключился из игры и продолжил цепляться за счет.

Хоккеисты были удивлены тем, насколько армейцы талантливая команда, что в игре "5 на 5", что в большинстве. Это самая стабильный и мастеровитый клуб сезона. Естественно, когда ты удаляешься против таких соперников, они обязательно тебя накажут. Тем более – "3 на 5". Красно-синие заставили нас ошибаться.

Березин один из лучших наших игроков в плане умений закрыть видимость чужому вратарю, и у него больше всего желания это делать, поэтому защитник и выходит на эту позицию в большинстве. (Игорь Еронко)

Все о КХЛ – здесь.