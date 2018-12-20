Боб Хартли: "Шумаков был не готов к НХЛ"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли подвел итоги победы над "Северсталью" (7:3), поделившись мнением о дебюте Сергея Шумакова.

– Меня очень порадовала наша игра. Мы здорово провели первый период, повели 2:0. Вторая половина второго периода – расстроила. "Северсталь" насела на нас, сравняла счет, и нам повезло, что череповчане не повели в концовке второй двадцатиминутки. Этот эпизод оказался поворотным. Все могло пойти по другому сценарию. В третьем периоде мы все-таки пришли к своей игре, Шумаков забил, Михеев оформил хет-трик, и мы показали характер.

Мы здорово пообщались с Шумаковым сегодня утром. Он был не готов к НХЛ. Есть аспекты, которых ему не хватает для игры там. Но у него прекрасный бросок, он очень одаренный хоккеист. А я, в свою очередь, помогу ему стать более совершенным хоккеистом. Его физическое состояние пока оставляет желать лучшего. Он будет играть намного лучше. Сегодня было заметно, что он здорово проводит 10-15 секунд каждой смены, а затем проседает. Это очень мощное приобретение с нашей стороны.

Емелин будет и дальше много играть в атаке. В НХЛ его использовали в первую очередь как оборонительного защитника. Но он очень многое умеет в атаке. Я хорошо видел, что он способен разыгрывать шайбу, находить партнеров, бросать. Меня это удивило, и я спросил его: почему ты так в матчах не делаешь? Он лишь смеялся, сказав, что его никогда никто об этом не просил. Он впечатляет, но сейчас меня это совсем не удивляет. Ведь я видел, что он в принципе может. (Игорь Еронко)