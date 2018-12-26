Боб Хартли: "Приглашение на Матч Звезд – знак признания для всей команды в целом"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли, который стал главным тренером дивизиона Чернышева на Матч Звезд в рамках Недели Звезд хоккея, которая пройдет с 12 по 20 января в Татарстане, прокомментировал данное мероприятие. В рамках соревнований пройдут матчи лучших представителей трех лиг.

– Приглашение на Матч Звезд – знак признания для всей команды в целом, – приводит официальный сайт КХЛ слова Хартли. – Мне доводилось бывать на аналогичных мероприятиях в НХЛ и АХЛ, это всегда очень весело. присутствуют лучшие игроки со всей Лиги, это возможность продемонстрировать таланты. Присутствовать на Матче Звезд в роли тренера – большое удовольствие, но я должен поблагодарить за это партнёров по тренерскому штабу, клуб и игроков.

С гордостью буду представлять омский "Авангард". – Что касается формата Матча, то в каждой лиге, где я тренировал, он всегда был источником многих вопросов и споров. Лиги пытаются найти ту самую волшебную формулу. КХЛ проводит мини-турнир, и эта идея мне очень по душе. Приоритет подобных мероприятий – показать болельщикам мастерство игроков, здесь всё ориентировано на зрителя.

При этом самый большой страх любого тренера, президента клуба или болельщика – риск травм игроков. На Матчах Звезд не ждут убойных силовых приемов или блокирования мощных бросков. Тем не менее, стараться должен каждый. Из нашей команды в Казань приглашены Илья Михеев, Сергей Широков и Игорь Бобков. Отличный выбор, хорошая компания, потрясающие лидеры нашей команды.