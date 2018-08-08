Боб Хартли: "Переезд "Авангарда" - печальная новость для болельщиков из Омска"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли остался доволен предсезонными сборами в Финляндии. Также в интервью официальному сайту клуба он прокомментировал временный переезд команды в Балашиху.

– Как оцените прошедшие сборы?

– Прежде всего, я очень рад, что мы приехали на сборы в Рованиеми – здесь были все условия для проведения высококачественных тренировок и игр. Отличный персонал, все находится в шаговой доступности. Игроки здорово поработали. Наши цели достигнуты. Мы хотели углубиться в нашу систему и определенные нюансы, плюс – поработать над физикой. Провели прекрасные тренировки, сыграли два матча. У нас была возможность оценить игроков и в то же время игру в целом – увидеть, в каких компонентах мы сильны, а какие нужно подтянуть. Разочарований нет. До старта сезона еще есть время, будем работать дальше.

– Команда будет выступать в Балашихе. Что вы можете сказать болельщикам?

– Это печальная новость для наших болельщиков в Омске, но в то же время никто не виноват, что сложилась такая ситуация с Ареной. Она должна быть приведена в должный вид для обеспечения безопасности игроков, болельщиков. Я уверен, что будут приняты верные решения. В любом случае, нам нужна площадка. Пусть мы и едем в Балашиху, мы по-прежнему омский "Авангард". Хочу, чтобы все это понимали. В любом случае, мы будем стараться для болельщиков. Лично меня очень тепло приветствуют в городе – в ресторанах, на улице: подходят, интересуются командой. Пусть даже я говорю по-английски, а они по-русски, мы все равно находим способ понять друг друга. Поживем – увидим. Несомненно, в ближайшем будущем будет много нововведений и изменений, а на данный момент – возвращаемся в Омск на несколько дней. Ждем с нетерпением, когда сможем увидеться с нашими болельщиками!

– Станет ли выступление в другом городе дополнительной мотивацией для команды и лично для вас?

– Конечно! Безусловно, потребуется время на адаптацию. Впереди 62 игры регулярного чемпионата, и мы хотим быть в лидерах КХЛ. Это будет настоящая проверка характера для каждого из нас. Ведь переехать из Омска в Балашиху придется и персоналу, и игрокам, и тренерам – всем. И будет как никогда важно сплотиться и общими усилиями двигаться вперед.