Боб Хартли: "Наша цель - Кубок Гагарина"

В среду в Омске состоялась презентация нового главного тренера "Авангарда" Боба Хартли. Контракт с 57-летним канадским специалистом был подписан в конце мая. В в аэропорту нового главного тренера встретили многочисленные болельщики "Авангарда", а на состоявшейся позже пресс-конференции канадский специалист заявил, что приехал побеждать.

"Я хочу, чтобы каждый омский ребенок играл в хоккей, на нем была футболка "Авангарда" и он мечтал попасть в состав "Авангарда", – приводит слова Хартли "Омск-Информ".

"Я просматривал видео игр. Я люблю это делать. Жду встречи со своим тренерским штабом. Главная цель для нас – Кубок Гагарина. Я могу дать гарантию, что каждую игру мы будем выкладываться. Если я увижу, что не выкладываюсь полностью, то соберу вещи и уеду домой. Но нужно помнить, что кубок один и многие команды хотят его заполучить", – заявил новый наставник "Авангарда".