Боб Хартли: "Михеев красавец, я был его главным болельщиком сегодня"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли поделился впечатлениями от победы над минским "Динамо" (4:3 ОТ), выделив нападающего Илью Михеева.

– Во всех периодах игра была очень разной. По разным причинам. Для обеих команд эта игра не получилась. Могу говорить только за нас – мы приехали с выезда, тяжелого выезда, и я с первой минуты почувствовал, что у нас тяжелые ноги, что у нас ничего не получается. Во втором периоде заиграли лучше, прибавили, создавали моменты, а в третьем периоде игра могла повернуться в любую сторону. Это был худший период, что я видел в нашем исполнении. Михеев красавец, он сегодня летал по площадке. Я его тренер, но сегодня был его главным болельщиком.

Да, какое-то время назад я не мог представить себе, что воссоединю тройку Кошелев – Семенов – Михеев. Кошелев выпал на предсезонке, у Михеева хорошо получалось с Зерновым и Широковым. В начале сезона мы много забивали, по 4-5 голов за матч, и глупо было что-то менять. Но время перемен настало. И мне нравится, как эти парни сейчас смотрятся вместе.

Тальбо получил травму в первом периоде. С ним все оставшееся время занимались врачи. Пока не знаю, насколько все серьезно. (Игорь Еронко)