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Боб Хартли: "Конфликта с Ковальчуком у меня никогда не было"


Новый главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" заявил, что у него не было конфликта с российским нападающим Илье Ковальчуком. Ранее специалист работал с хоккеистом в "Атланте".

 
В середине 2000-х Боб ХАРТЛИ (справа) работал с Ильей КОВАЛЬЧУКОМ (второй слева) и другими россиянами в &quot;Атланте&quot;.Подписанию договора Хартли с "Авангардом" помогал Ковальчук. Президент омичей Максим Сушинский – о деталях сделки

– Когда вы работали в "Атланте", у вас произошел конфликт с Ковальчуком. Поэтому меня несколько удивило его участие в этом.

– Конфликт?

– Вы выставили его из раздевалки.

– Какой же это конфликт? Это абсолютно нормально. Он опоздал на собрание. Что я должен был делать? Это не конфликт. В этом заключается работа тренера. И для него это стало уроком. Знаете, это как когда мама не отпускает вас гулять, говорит, чтобы вы не выходили из своей комнаты, потому что провинились. Вот Илья тогда – провинился. Нарушил командные правила. Чего делать нельзя. Это часть игры, таковы ее законы. Законы жизни. Когда мои родители растили меня, они хвалили меня за хорошее и предупреждали, что у плохого будут последствия. Именно таким образом ты и создаешь хоккейную культуру в команде. Посмотрите на карьеру Ковальчука – она уже очень хороша. И я очень горжусь тем, что приложил к ней руку, когда он был совсем молод. Так что это не конфликт никакой. Это ситуация, в которой тренер обязан поступать именно так. Потому что если ты никак не реагируешь – значит, в команде больше нет правил. А если нет правил, нет больше и дисциплины. Так что в этом нет ничего особенного. Любой тренер, который уважает своих игроков, который уважает болельщиков, понимает, что ему нужна дисциплина. (Игорь ЕРОНКО)

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