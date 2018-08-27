Боб Хартли: "Интерес "Авангарда" к Емелину и Войнову - всего лишь слухи"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли опроверг информацию об интересе клуба к Алексею Емелину и Вячеславу Войнову. Емелин в прошлом сезоне провел 76 матчей и набрал 9 (1+8) очков в регулярном чемпионате НХЛ в составе "Нэшвилла", а также 10 игр в плей-офф. Войнов отыграл 39 матчей и набрал 23 (9+14) очка в составе СКА в регулярном чемпионате КХЛ, а также провел 14 матчей и набрал 6 (3+3) очков в Кубке Гагарина.

- Слухи - это всего лишь слухи. Если бы я комментировал их все, у меня не было бы времени тренировать, - цитирует "РИА Новости" Хартли. - Каждый день бы общался с прессой. Конечно, тренер хочет получить самых лучших хоккеистов. Я ведь не забиваю голов, не блокирую броски. Все, что у меня есть - это мои игроки. Но с теми ребятами, которые есть сейчас, я чувствую себя абсолютно комфортно.