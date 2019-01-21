Боб Хартли: "Для меня любая победа дорога, в том числе в Матче звезд"

Главный тренер "Авангарда" и сборной дивизиона Чернышева Боб Хартли отметил, что для него ценна победа в Матче звезд КХЛ. Дивизион Чернышева в финале обыграл дивизион Боброва 4:3.

– Для меня любая победа дорога, в том числе и в Матче звезд, где, несмотря на праздничную атмосферу, все равно подсознательно хочется быть лучше остальных, – цитируют "Известия" Хартли. – Поэтому благодарен нашей команде за победу. И счастлив, что мне довелось быть на таком прекрасном мероприятии. Особенно после того, как здесь, в Казани, мне довелось встретиться с легендарным русским хоккеистом Александром Мальцевым и получить его автограф на своих старых коньках.