Боб Хартли: "Авангард" невероятно провел первые 40 минут матча с "Динамо"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после победы над рижским "Динамо"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2) отметил, что команде удался хороший старт. В первых двух периодах омский коллектив забросил по две безответные шайбы в ворота соперника.

– Сегодня у нас был отличный старт, – цитирует пресс-служба клуба Хартли. – Мы всегда хотим здорово начать, и в этом матче получилось: забили гол в первую же смену, что, конечно же, придало энергии, уверенности. Думаю, мы невероятно провели первые 40 минут матча. Я предупреждал ребят, что Рига будет биться в течение всей игры – так и произошло. Я знаю 80 процентов состава "Динамо" – это трудолюбивые ребята, и они будут бороться до конца. На наших ошибках нас и подловили: счет был 4:2, и соперник перехватил инициативу и начал контролировать игру. Конечно, здорово, что Вилле Покка забросил и вернул нам преимущество в три шайбы. Нам нужно сделать выводы из сегодняшних ошибок. Такое бывает редко, но сегодня мы играли не все 60 минут, как должны.

– Насколько вас будоражит погоня за лидером Востока "Автомобилистом"? И в связи с этим насколько важен матч с ЦСКА – одной из лучших команд КХЛ?

– Сейчас происходит отличная гонка, от этого выигрывают все, и в первую очередь повезло болельщикам – они могут наслаждаться зрелищными матчами. Есть много сильных команд: и "Автомобилист", и "Металлург", и "Ак Барс", и СКА. В этом сезоне ввели новую систему – дают два очка за любую победу, поэтому конкуренция только возросла, и все команды идут очень плотно. В воскресенье у нас новый вызов – очень интересный матч. Будем готовиться. Мы должны быть готовы к нему.