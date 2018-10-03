Боб Хартли: "Авангард" хорошо провел выездную серию, три матча – три победы"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после победы над "Витязем" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (6:0) остался доволен выездной серией. Омский клуб одержал три победы в трех встречах.

– Мы уверенно провели первый период, несмотря на то, что не забили, – цитирует пресс-служба клуба Хартли. – Очень важно, что во второй двадцатиминутке нам удалось нейтрализовать два подряд большинства соперника. Они могли стать поворотными моментами в игре, но не стали. Мы отбились и затем сами забросили две важные шайбы. Я очень доволен нашими игроками: мы хорошо провели выездную серию, три матча – три победы. Забили важный третий гол и не дали возможности сопернику вернуться в игру. В заключительном отрезке здорово играли, в том числе в большинстве. Наши уверенные действия позволили хорошо завершить этот матч.

– Какие-то нюансы вы внесли в игру в связи с тем, что площадка здесь меньше?

– Наша игра не зависит от размеров площадки. Европейский, североамериканский, финский ли лед – наша игра остается прежней. Как бы вы ее не называли, площадка всегда ограничена бортами, и от борта к борту идет игра. У нас свой стиль вне зависимости от размеров льда.