Боб Хартли: "Абсолютно недоволен дисциплиной "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли - об игре с "Барысом" (5:3).

- В первые 50 минут мы сделали много хорошего, - отметил Хартли. - Но были и ненужные удаления, 4 штрафа во 2-м периоде - рецепт катастрофы. Сами усложнили себе жизнь, но благодаря нашим лидерам вырвали победу.

- Гол на отложенном штрафе мог перевернуть игру?

- Конечно. Были моменты, в которые "Барыс" мог перехватить инициативу. Абсолютно недоволен дисциплиной. Мне понравилась - самоотдача, работоспособность игроков. Но решения в ключевые моменты создавали нам дополнительные трудности. Победный гол Емелина сыграл огромную роль.

- Отсутствие Галимова и Кошелева - вопрос ротации?

- Да. У нас много здоровых форвардов, которых мы стараемся держать всех в форме. Это и Стась, и Галимов, и Кошелев, и Самохвалов - всем дает поиграть. (Евгений Белоусов)

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