Блум покинул "Торпедо" спустя полтора месяца после подписания контракта

"Торпедо" расторгло контракт с защитником Джонатаном Блумом, информирует пресс-служба клуба,

"Американский защитник Джонатон Блум не будет выступать в составе "Торпедо". Хоккеист покинул нижегородский клуб по семейным обстоятельствам. Контракт между клубом и игроком расторгнут по соглашению сторон без взаимных претензий", – говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Блум выступал за "Адмирал" и "Сочи". На его счету 58 матчей и 26 (2+24) очков при показателе полезности "-3". С торпедо он заключил контракт 25 мая 2018 года.